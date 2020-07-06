НБУ утвердил планы работы госбанков с неработающими кредитами

6 июля, 2020, 12:38

НБУ утвердил планы работы государственных банков с неработающими кредитами, что было одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины и МВФ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по итогам заседания Совета по финансовой стабильности.

"Представители банков презентовали оперативные планы снижения объемов NPL (non-performing loan, неработающих кредитов, - ред) в течение следующих трех лет. По итогам рассмотрения вопроса Совет по финансовой стабильности предоставила свои предложения и замечания и утвердила представленные планы с условием учета банками озвученных предложений" , - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что утверждение планов работы госбанков по снижению неработающих кредитов было одним из структурных маяков программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Совет по финансовой стабильности также рассмотрела риски, которые могут возникнуть из-за признания неконституционным Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (по конституционному представлению Верховного Суда Украины №4 / 1868 (15).

По итогам заседания Совет принял решение о безотлагательном создании рабочей группы для выработки плана действий по минимизации рисков для финансовой стабильности в случае принятия Конституционным судом Украины решения по соответствующему производством. В состав рабочей группы вошли представители Национального банка Украины, министерства финансов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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