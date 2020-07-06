Наводнения в западных областях: до сих пор подтоплены пять населенных пунктов

6 июля, 2020, 11:19

В западных областях Украины остаются подтопленными пять населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"На территории западных областей остаются подтопленными: пять населенных пунктов в Черновицкой области; 14 подвалов (Ивано-Франковская (11), Тернопольская (3)); 47 приусадебных участков (Черновицкая (38), Тернопольская (7), Ивано-Франковская (2)). Разрушены 202,5 км автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08)) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая ( 1)). Повреждено 549 км автодорог и 213 мостов в Ивано-Франковской и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях ", - говорится в сообщении.

В течение суток чрезвычайники откачали более 3 тыс. кубометров воды (с начала работ - более 362 тыс. М3), расчистили 520 м автодорог (с начала работ - 16,359 км), 0,37 км русел рек (с начала работ - 9,335 км) доставили 5 т питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 46,965 т).

Всего к работам на территории области привлекли 167 человек и 72 единиц техники, из них от - ДСНС 139 человек и 60 единиц техники, в том числе вертолет.

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

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