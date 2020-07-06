Нардеп Дубинский и другие "слуги народа" собирают подписи за отставку Криклия

6 июля, 2020, 18:42

Народные депутаты фракции "Слуга народа" собирают подписи под проектом постановления об увольнении министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Куницкий в Facеbook.

Владислав Криклий не в курсе, что существует схема по монопольной сертификации ГБО. Демонстрирую с Александром Дубинским ему видео, как проходит проверка ГБО и выдача бумажек за 3 200 грн под крышей его министерства", - сообщил Куницкий.

Нардеп также обнародовал фото проекту постановления с подписями народных депутатов об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Куницкий также обнародовал видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию об имеющихся схемах, обвиняет министра в том, что он эти схемы покрывает и предлагает "пока не поздно, уйти в отставку".

В частности, под постановлением оставили подписи "слуги" Александр Скичко, Александр Дубинский, Максим Пашковский, Александр Куницкий и другие, а также внефракционный нардеп Андрей Деркач и нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb