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Espreso.tvОбществоНардеп Дубинский и другие "слуги народа" собирают подписи за отставку Криклия

Нардеп Дубинский и другие "слуги народа" собирают подписи за отставку Криклия

Народные депутаты фракции "Слуга народа" собирают подписи под проектом постановления об увольнении министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия

Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Куницкий в Facеbook.

Владислав Криклий не в курсе, что существует схема по монопольной сертификации ГБО. Демонстрирую с Александром Дубинским ему видео, как проходит проверка ГБО и выдача бумажек за 3 200 грн под крышей его министерства", - сообщил Куницкий.

Нардеп также обнародовал фото проекту постановления с подписями народных депутатов об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Куницкий также обнародовал видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию об имеющихся схемах, обвиняет министра в том, что он эти схемы покрывает и предлагает "пока не поздно, уйти в отставку".

В частности, под постановлением оставили подписи "слуги" Александр Скичко, Александр Дубинский, Максим Пашковский, Александр Куницкий и другие, а также внефракционный нардеп Андрей Деркач и нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

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