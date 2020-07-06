НАПК начинает проверять, как живут чиновники за свои зарплаты

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Во время мониторинга образа жизни НАПК, в частности, будет проверять такую информацию:

- пользование объектами, которые не указаны в декларации;

- сведения о полученных подарков;

- приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Отмечается, что мониторинг будут проводить на основании журналистских расследований, сообщений СМИ, информации от граждан, организаций и открытых источников.

Если НАПК установит несоответствие уровня субъекта декларирования задекларированные им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

Если в результате мониторинга будет выявлено коррупционные нарушения - НАПК сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.