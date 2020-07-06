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Espreso.tvОбществоНападение на представителя "Партии Шария" в Харькове расследуют как покушение на убийство

Нападение на представителя "Партии Шария" в Харькове расследуют как покушение на убийство

Полиция переквалифицировала дело о нападении на координатора "Партии Шария" в Харькове с хулиганства на покушение на умышленное убийство

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Следователи рассматривают несколько версий избиения представителя партии Шария, в том числе из хулиганских побуждений, в связи с политической деятельностью.

Нападение расследуется по ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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  • Напомним, в Харькове в ночь на 25 июня избили представителя партии Шария Никиту Роженко. Полиция тогда возбудила дело по статье о хулиганстве.
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