На выборах в парламент на Львовщине проходят шесть партий, - опрос

6 июля, 2020, 12:37

Лидером электоральных симпатий на Львовщине является партия "Европейская солидарность", которую на парламентских выборах готовы поддержать 29,2% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного социологической группой "Рейтинг" в июне.

На втором месте - "Слуга народа" с поддержкой 17,1%. "Также 9,2% поддержали бы партию" Батькивщина "и 9,1% -" Голос ". Еще 7,2% поддержали бы партию" Гражданская позиция ", 6,0% - партию" Свобода "", - говорится в исследовании . Не преодолевают 5-тивидсоткового барьера партия "Сила и честь" (4,4%), "Самопомощь" (3,8%), 2Радикальна партия Ляшко ". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился - около 16%.

При этом 70% респондентов заявили, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то они однозначно приняли бы участие в голосовании. Еще 15% - скорее да. Еще 5% - скорее нет. Точно не будут голосовать 8%. 2% - затруднились ответить.

Исследование было проведено 6-22 июня 2020 Аудитория: жители населения Львовской области в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.