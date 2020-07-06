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Espreso.tvОбществоНа выборах в Хорватии побеждает правящая правоконсервативная партия

На выборах в Хорватии побеждает правящая правоконсервативная партия

На парламентских выборах в Хорватии одержали победу правящие консерваторы из партии Хорватское демократическое содружество (ХДС) во главе с премьер-министром страны Андреем Пленковичем

Как сообщает DW , политсила может рассчитывать на 68 мандатов из 151.

Консерваторы победили с неожиданно большим отрывом от социал-демократов, которым достанутся лишь 42 мандата. Третье место - у новой националистической партии музыканта Мирослава Скоро, она получит 15 мест в парламенте.

Консерваторам из ХДС, несмотря на явную победу, не удалось получить абсолютного большинства, поэтому им придется формировать коалицию.

Наблюдатели считают, что партнерами ХДС могут стать восемь депутатов, представляющих национальные меньшинства. В этом случае консерваторы не будут зависеть от поддержки со стороны партии Скоро.

В выборах имели право участвовать 3,8 миллиона избирателей.

Через пандемии коронавируса граждан обязали носить на избирательных участках защитные маски и пользоваться собственными ручками.

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