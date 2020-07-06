На выборах в Хорватии побеждает правящая правоконсервативная партия
Как сообщает DW , политсила может рассчитывать на 68 мандатов из 151.
Консерваторы победили с неожиданно большим отрывом от социал-демократов, которым достанутся лишь 42 мандата. Третье место - у новой националистической партии музыканта Мирослава Скоро, она получит 15 мест в парламенте.
Консерваторам из ХДС, несмотря на явную победу, не удалось получить абсолютного большинства, поэтому им придется формировать коалицию.
Наблюдатели считают, что партнерами ХДС могут стать восемь депутатов, представляющих национальные меньшинства. В этом случае консерваторы не будут зависеть от поддержки со стороны партии Скоро.
В выборах имели право участвовать 3,8 миллиона избирателей.
Через пандемии коронавируса граждан обязали носить на избирательных участках защитные маски и пользоваться собственными ручками.
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