На украинском-польской границе возобновил свою работу пропускной пункт Грушев - Будомеж

6 июля, 2020, 10:31

В ночь на 6 июля возобновил свою работу пункт пропуска Грушев - Будомеж. Пересечь границу можно автомобилем или рейсовым автобусом при наличии всех документов

Об этом сообщила журналистка Еспресо.TV из Львова.

В полночь заработал автомобильный пункт пропуска Грушев - Будомеж. Это четвертый пункт пропуска, где можно пересечь границу с Польшей автомобилем или рейсовым автобусом. Как сообщают в пресс-службе Львовского пограничного отряда, пока ажиотажа на границе нет. От 1 ночи, когда началась работа, границу пересекли лишь 18 машин.

"Пункт пропуска Грушев - Будомеж" еще до карантина не пользовался популярностью. Сейчас здесь пусто, очередей нет совсем, - сообщает руководитель пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник. Сейчас на территорию Польши можно попасть только гражданам, которые являются гражданами Польши, едут на работу или на учебу и имеют все необходимые документы с польской стороны. По биометрике еще въезд закрыт, поскольку карантин продолжается ".

По состоянию на сейчас на Львовщине на украинском-польской границе работают четыре автомобильные пункта пропуска. Это Грушев, Рава-Русская, Краковец и Шегини. На последнем пересечь границу можно пешком. На Львовщине остаются закрытыми еще два пункта пропуска. "С украинской стороны мы открыты и готовы работать, - заключает Ярослава Мельник. - Все зависит от поляков. Как только они дадут разрешение, тогда и будем работать".

Сейчас идут активные переговоры о восстановлении и других пунктов пропуска на Львовщине.