На Николаевщине из-за шторма в море унесло резиновую лодку с рыбаками, - спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"5 июля в 18:00 на линию "101" от отдыхающего поступило сообщение о том, что во время внезапного изменения погодных условий, а именно порывистого ветра и дождя, в открытое море начало относить рыбацкую лодку с людьми. Событие произошло в акватории Черного моря в районе Лагерной косы, на Очаковщине", - говорится в сообщении.
Резиновую лодку с людьми унесло в море на 1,5 км из-за порывистого ветра и дождя.
"Сотрудники ГСЧС на спасательном катере UMS-600 "Спасатель-2012" добрались до резиновой лодки "БАРК-26 ", которая находилась на ориентировочном расстоянии 1500 м от берега. Двух граждан спасатели пересадили в свое плавсредство и, прикрепив их лодку, добрались до береговой линии", - рассказали в ГСЧС.
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