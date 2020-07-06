На Николаевщине из-за шторма в море унесло резиновую лодку с рыбаками, - спасатели

6 июля, 2020, 21:29

В районе Лагерной косы сильный ветер отнес на расстояние полтора км от берега рыболовную резиновую лодку

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 июля в 18:00 на линию "101" от отдыхающего поступило сообщение о том, что во время внезапного изменения погодных условий, а именно порывистого ветра и дождя, в открытое море начало относить рыбацкую лодку с людьми. Событие произошло в акватории Черного моря в районе Лагерной косы, на Очаковщине", - говорится в сообщении.

Резиновую лодку с людьми унесло в море на 1,5 км из-за порывистого ветра и дождя. "Сотрудники ГСЧС на спасательном катере UMS-600 "Спасатель-2012" добрались до резиновой лодки "БАРК-26 ", которая находилась на ориентировочном расстоянии 1500 м от берега. Двух граждан спасатели пересадили в свое плавсредство и, прикрепив их лодку, добрались до береговой линии", - рассказали в ГСЧС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb