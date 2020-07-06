На Кировоградщине сошел с рельсов грузовой поезд
6 июля, 2020, 19:13
6 июля в Кировоградской области грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская, разрушив служебное здание
Об этом сообщает Думская.
Отмечается, что поезд врезался в служебное здание на станции и свалил столб. Вагоны поезда слетели с рельсов, а часть из них перевернулась.
По предварительным данным, локомотив самовольно покатился во время стоянки.
На момент инцидента машинисты отсутствовали в кабине локомотива поезда.
В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас железнодорожники выясняют причину инцидента.
Фото - "Думская":
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