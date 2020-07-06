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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине сошел с рельсов грузовой поезд

На Кировоградщине сошел с рельсов грузовой поезд


фото: Думська
6 июля в Кировоградской области грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская, разрушив служебное здание

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что поезд врезался в служебное здание на станции и свалил столб. Вагоны поезда слетели с рельсов, а часть из них перевернулась.

По предварительным данным, локомотив самовольно покатился во время стоянки.

На момент инцидента машинисты отсутствовали в кабине локомотива поезда.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас железнодорожники выясняют причину инцидента.

Фото - "Думская":

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