На Кировоградщине сошел с рельсов грузовой поезд

6 июля, 2020, 19:13

6 июля в Кировоградской области грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская, разрушив служебное здание

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что поезд врезался в служебное здание на станции и свалил столб. Вагоны поезда слетели с рельсов, а часть из них перевернулась.

По предварительным данным, локомотив самовольно покатился во время стоянки.

На момент инцидента машинисты отсутствовали в кабине локомотива поезда.

В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас железнодорожники выясняют причину инцидента.

Фото - "Думская":

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