Массовое отравление в Кирилловке: базу отдыха закрыли
6 июля, 2020, 19:27
В Кирилловке закрыли базу "Днепровские зори", где в среду, 1 июля, массово отравились отдыхающие
Об этом сообщают в Запорожском областном лабораторном центре МЗ.
"По состоянию на 6 июля при бактериологическом обследовании больных в 4-х случаях - трое детей, 1 взрослый - выделена сальмонелла, другие лабораторные исследования в работе, результаты обследований ротавирусной инфекцией, COVID-19 отрицательные; пищеблок учреждения закрыт с 02.07.2020; база не функционирует, отдыхающих на базе нет", - говорится в сообщении.
- 2 июля произошло массовое отравление произошло на одной из баз отдыха курорта Кирилловки: среди 14 человек, которые обратились за помощью к врачам 11 детей.
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