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Espreso.tvОбществоМассовое отравление в Кирилловке: базу отдыха закрыли

Массовое отравление в Кирилловке: базу отдыха закрыли

В Кирилловке закрыли базу "Днепровские зори", где в среду, 1 июля, массово отравились отдыхающие

Об этом сообщают в Запорожском областном лабораторном центре МЗ.

"По состоянию на 6 июля при бактериологическом обследовании больных в 4-х случаях - трое детей, 1 взрослый - выделена сальмонелла, другие лабораторные исследования в работе, результаты обследований ротавирусной инфекцией, COVID-19 отрицательные; пищеблок учреждения закрыт с 02.07.2020; база не функционирует, отдыхающих на базе нет", - говорится в сообщении.

  • 2 июля произошло массовое отравление произошло на одной из баз отдыха курорта Кирилловки: среди 14 человек, которые обратились за помощью к врачам 11 детей.

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