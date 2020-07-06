Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными коронавирусом, - Зеленский о карантине в клубах

Об этом он сказал на селекторном совещании, сообщает президентская пресс-служба .

"Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными болезнью, от которой пока нет вакцины", - сказал Зеленский.

В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Кроме того, полицейские сообщили, что только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционированиея развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.

В Министерстве внутренних дел заявили, что будут тщательно контролировать работу заведений.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице разрешили работать ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам после 22 часов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .