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Espreso.tvОбществоЛюди платят деньги не за то, чтобы выйти больными коронавирусом, - Зеленский о карантине в клубах

Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными коронавирусом, - Зеленский о карантине в клубах


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский требует усилить контроль за карантинными мероприятиями в общественных местах

Об этом он сказал на селекторном совещании, сообщает президентская пресс-служба .

"Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными болезнью, от которой пока нет вакцины", - сказал Зеленский.

В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, которые работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Кроме того, полицейские сообщили, что только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционированиея развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определены условия для работы таких заведений в указанное время.

В Министерстве внутренних дел заявили, что будут тщательно контролировать работу заведений.

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