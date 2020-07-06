Львовяне практикуют концерты живой музыки из... окна музея

6 июля, 2020, 15:25

Несмотря на все карантинные ограничения, во Львове есть возможность послушать хорошую музыку в живом исполнении. Это сейчас в городе Льва едва ли не единственная такая возможность

Речь идет о проекте "Музыка из окна", который начался еще в июне "Музыкальной неделей для детей из окна музея Людкевича", а на днях перерос в цикл концертов "Музыка для семьи", который продлится до конца лета.

Каждую среду с 16 до 17 часов в саду мемориального музея Станислава Людкевича все желающие могут насладиться живым исполнением фортепианной музыки через открытое окно музея. Конечно, пройдя тест на температуру и имея при себе защитные маски и дезинфектор. И, конечно, если в это время на голову не льет (потому что тогда концерт отменяют). Что интересно, музыку исполняют работники музея.

"Это действительно очень неординарная инициатива, - делится впечатлениями с Еспресо.TV директор Музыкально-мемориального музея Соломии Крушельницкой во Львове Михаил Кобрин. - Музей Станислава Людкевича уже несколько лет является нашим структурным подразделением, с тех пор как вдова композитора Зиновия Штундер завещала их с мужем дом нашему музею. Напомним, Станислав Людкевич прожил сто лет при разных режимах и только 20 последних имел собственное жилье. Поскольку Дом Людкевича нуждается в серьезном ремонте, и все карантинные ограничения не дают возможности принимать посетителей, то вот такие мероприятия позволяют не ждать у моря погоды, а уже формировать вокруг этого музея соответствующую атмосферу, что в перспективе пойдет этому очагу культуры только на пользу. Я сам приходил с детьми на эти концерты - интересно, уютно, красиво".

"Это немного странное ощущение, когда ты играеш в комнате, а твой слушатель где-то на улице, - добавляет старший научный сотрудник музея Станислава Людкевича, пианистка Марта Кузий-Андрущак. - Я бы сказала, что оно немного неполное. Ибо видимое присутствие слушателя дает больше возможностей для инспираций. Но это тоже опыт, и опыт положительный, так как аплодисменты слушателей в нем также присутствуют. И, честно скажу, мы даже не надеялись, что людям такие события настолько нужны".

Марта Кузий-Андрущак также рассказала, что уже в ближайшую среду в музее будут играть для всех любителей живого исполнения украинскую музыку и миниатюры Шопена. А вскоре предложат вниманию еще и вечернее событие - романтический вечер камерной музыки при зажженных свечах.



Ярина Коваль