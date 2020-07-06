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Espreso.tvСпортЛучшая баскетболистка Украины отказалась от трансфера в чемпионат России

Лучшая баскетболистка Украины отказалась от трансфера в чемпионат России


фото: cukurovabasketbol.com
Украинские баскетболистки Алина Ягупова и Людмила Науменко заключили контракты с турецким клубом "Чукурова"

Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Украинский уже выступали вместе за "Чукурова" в сезонах 2017-18 и 2018-19. К баскетболисток был интерес российских клубов.

В прошлом сезоне 28-летняя Ягупова выступала в Турции за "Фенербахче". В 18 матчах чемпионата Турции баскетболистка набирала в среднем 18,9 очка, делал 5,0 подбора, 4,2 передачи и 1,9 перехвата. Украинку признали лучшим в сезоне 2019/20 женской Евролиги.

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