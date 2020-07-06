Курс валют: НБУ укрепил гривну в начале недели
6 июля, 2020, 09:51
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 6 июля 2020 года на отметке 27,17 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .
По состоянию на 3 июля курс составлял 27,18 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 6 июля установлен на уровне 30,50 грн / евро. По состоянию на 3 июля курс составлял 30,6592 грн / евро.
На наличном рынке 6 июля станет на 9:50, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,98, продают - по 27,05 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,85 до 28 грн / $, продажи - в пределах 26,99-29 грн / $.
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