Коронавирус в Украине: 27 лабораторий получили оборудование от ВОЗ и ЕС

6 июля, 2020, 18:07

Для выявления случаев коронавируса ВОЗ и Евросоюз передали Украине оборудование, реагенты и расходные материалы стоимостью €3,5 млн

Об этом во время брифинга сказал руководитель отдела "Местное и человеческое развитие" Представительства ЕС в Украине Фредерик Кунео, сообщает Укринформ.

"Кризис с COVID-19 стал большой неожиданностью, ЕС и государства-члены Европейского Союза готовы оказать поддержку в управлении этим кризисом. 27 лабораторий получат оборудование общей стоимостью €3,5млн. Мы уверены, что это действительно очень поможет", - сообщил Кунео .

Отмечается, что среди оборудования 25 амплификаторов для проведения ПЦР-исследований. Оборудование, которое будет передано лабораториям, позволит сократить время на проведение лабораторного исследования по выявлению возбудителя коронавирусной болезни, и таким образом увеличить количество тестирований.

По состоянию на 9:00 понедельника, 6 июля, в Украине зафиксировано 49 043 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 262 - летальные, 21 703 человека выздоровели.

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