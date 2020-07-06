Генштаб ВСУ просит украинцев не распространять в интернете информацию о перемещении и вооружении военных

6 июля, 2020, 14:09

Генеральный штаб ВСУ обратился к гражданам Украины с призывом не распространять любым способом сведения о перемещении подразделений ВСУ, количественный состав техники или личного состава, ведь такая информация представляет угрозу нацбезопасности государства

Об этом говорится в обращении Генштаба ВСУ.

"Уважаемые граждане Украины! Каждый из нас должен почувствовать свою собственную ответственность за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее информационной безопасности, которые, согласно Конституции Украины, является делом всего Украинского народа! Просьба и в дальнейшем не разглашать перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины! Номера техники, виды и количество вооружения, его принадлежность к родам войск, направления и маршруты движения. Разглашение такой информации может представлять угрозу национальной безопасности. Осознайте сами и передайте другим! ", - говорится в заявлении.

В частности, Генштаб просит граждан не проводить фото, видео съемку и онлайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие: местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава; движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава; режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию; задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовки и применения войск (сил); подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр) организацию, численность и дислокация войск (сил).

В пресс-службе также напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами всех замеченных беспилотные летательные аппараты будут сбиты, а лица, осуществлявшие запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.