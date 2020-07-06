ФСБ России задержала бывшего футболиста за шпионаж в пользу Украины

6 июля, 2020, 16:46

Сотрудники ФСБ России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко за шпионаж в пользу Украины

Об этом сообщают российские СМИ.

Сотрудники ФСБ России с участием российских правоохранительных органов обвинили украинца в шпионаже, сейчас Василенко содержится в одном из московских СИЗО.

По информации источника, детали дела не разглашаются, так как дело имеет отметку "секретно".

53-летний Василий Василенко с 1992 по 2001-й год был защитником "Таврии" (Новотроицк), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружбы" (Бердянск).