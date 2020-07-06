 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФСБ России задержала бывшего футболиста за шпионаж в пользу Украины

ФСБ России задержала бывшего футболиста за шпионаж в пользу Украины


фото: Getty Images
Сотрудники ФСБ России задержали бывшего украинского футболиста Василия Василенко за шпионаж в пользу Украины

Об этом сообщают российские СМИ.

Сотрудники ФСБ России с участием российских правоохранительных органов обвинили украинца в шпионаже, сейчас Василенко содержится в одном из московских СИЗО.

По информации источника, детали дела не разглашаются, так как дело имеет отметку "секретно".

53-летний Василий Василенко с 1992 по 2001-й год был защитником "Таврии" (Новотроицк), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружбы" (Бердянск).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать