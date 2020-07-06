6 июля, 2020, 22:36

В Facebook проведут оценку "противоречивого закона" и проверят влияние закона на права человека

Об этом сообщает CNN.

В компании Facebook проведут оценку "противоречивого закона" о нацбезопасности. Facebook совместно с экспертами проверит, как закон влияет на права человека. После этого в Facebook решат, как реагировать на запросы правоохранительных органов из Гонконга.

В компании уже заявили, что считают "свободу слова основным правом человека", а также поддержали право на самовыражение "без страха за свою безопасность".

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Отметим, что Facebook и его сервис WhatsApp могут раскрывать данные пользователей в соответствии с законодательством различных стран.

Соцсеть Twitter также приостановила сотрудничество с властями Гонконга и начала анализ закона.

Напомним, в конце мая китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности, которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, который осуществляет законодательную власть, окончательно принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

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