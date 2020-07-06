Еще один пункт пропуска на границе с Польшей возобновил работу

6 июля, 2020, 12:03

В понедельник, 6 июля, в 01:00 возобновил работу пункт пропуска "Грушев-Будомеж" на границе с Польшей

Об этом сообщила пресс служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, пропуск легкового и грузового транспорта в пункте "Грушев-Будомеж" на границе Украины и Польши восстановлено сегодня в 1:00 ночи.

По состоянию на 8:00 границу в этом пункте пересекли границу 74 человека.

В ГНСУ напомнили, что правительство Украины 20 мая принял решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой.

"Украинская сторона готова возобновлять международное движение в тех пунктах пропуска, где это готова сделать смежная сторона", - отметили пограничники.

На границе с Польшей остается закрытым пропуск в пунктах "Смильниця", "Угринов", "Устилуг". Украинские пограничники готовы возобновить работу этих пунктов пропуска сразу после открытия с польской стороны пунктов пропуска "Кросценко", "Долгобичув" и "Зосин".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb