Дожди, смерчи и до + 38 ° С: синоптик Наталья Диденко о погоде на Ивана Купала

6 июля, 2020, 14:29

7 июля температура воздуха в Украине будет колебаться от + 18 ° С до + 38 ° С

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Tеlеgram.

"На Ивана, 7-го июля, в Украине посетит атмосферный фронт. Дожди в большинстве областей Украины, могут переходить в сильные ливни, а во время гроз вероятные шквалы и град. Учитывая чрезвычайные контрасты в зоне фронта, от + 18 ° С до + 38 ° С, вероятность смерчей ", - сообщила Диденко.

На Востоке, Юге и во многих центральных областях ожидается +30 ... + 38 ° С. На Западе +18 ... + 23 ° С.

А на Севере и в Винницкой области предполагается +24 ... + 29 ° С.

"В Киеве в ночь на Ивана будет сухо, тепло и звездно, +20 ... + 22 ° С", - отметила синоптик.

Днем во вторник в столицу придут дожди с грозами возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха в Киеве будет колебаться около + 29 ° С.

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