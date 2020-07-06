Дело о неконституционности Фонда гарантирования вкладов: в НАБУ направили ходатайство об открытии дела на председателя КС Тупицкого
Об этом сообщил соучредитель партии "Демократична Сокира" Антон Швец в Facebook.
Антон Швец подал ходатайство о досудебном расследовании в отношении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.
В ходатайстве на имя председателя НАБУ Артема Сытника говорится, что председатель КСУ Тупицкий якобы получил деньги за решение суда, что истцом в НБУ может быть любой, а не лицо, чью деятельность Нацбанк регулирует.
Также в документе сказано, что основанием для расследования является решение судьи Тупицкого рассмотреть конституционность существования Фонда гарантирования вкладов.
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"Отмена Фонда Гарантирования приведет к параличу нашей банковской и финансовой системы", - прокомментировал свое заявление в НАБУ Антон Швец.
По его словам, подобное решение Конституционного суда позволит Игорю Коломойскому выдвинуть государству Украина иск более чем 90 млрд грн и полностью разрушит всю правовую конструкцию вокруг украинских банков.
"Подобное решение само по себе наносит колоссальный вред Украине. У нас есть основания полагать, что КСУ уничтожит Фонд Гарантирования, потому что судья Тупицкий с помощью союзных ему судей в КСУ сейчас просто пачками принимает решения против НБУ и эту жалобу Тупицкий открыл заново, хотя она была закрыла прошлым главой КСУ", - заявил Швец.
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