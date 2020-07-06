 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело о неконституционности Фонда гарантирования вкладов: в НАБУ направили ходатайство об открытии дела на председателя КС Тупицкого

Дело о неконституционности Фонда гарантирования вкладов: в НАБУ направили ходатайство об открытии дела на председателя КС Тупицкого

6 июля партия "Демократична Сокира" подала ходатайство об открытии дела на главу Конституциного суда Александра Тупицкого

Об этом сообщил соучредитель партии "Демократична Сокира" Антон Швец в Facebook.

Антон Швец подал ходатайство о досудебном расследовании в отношении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

В ходатайстве на имя председателя НАБУ Артема Сытника говорится, что председатель КСУ Тупицкий якобы получил деньги за решение суда, что истцом в НБУ может быть любой, а не лицо, чью деятельность Нацбанк регулирует.

Также в документе сказано, что основанием для расследования является решение судьи Тупицкого рассмотреть конституционность существования Фонда гарантирования вкладов.

Читайте также: КСУ возобновил дело о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов, - СМИ

"Отмена Фонда Гарантирования приведет к параличу нашей банковской и финансовой системы", - прокомментировал свое заявление в НАБУ Антон Швец.

По его словам, подобное решение Конституционного суда позволит Игорю Коломойскому выдвинуть государству Украина иск более чем 90 млрд грн и полностью разрушит всю правовую конструкцию вокруг украинских банков.

"Подобное решение само по себе наносит колоссальный вред Украине. У нас есть основания полагать, что КСУ уничтожит Фонд Гарантирования, потому что судья Тупицкий с помощью союзных ему судей в КСУ сейчас просто пачками принимает решения против НБУ и эту жалобу Тупицкий открыл заново, хотя она была закрыла прошлым главой КСУ", - заявил Швец.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать