Дело о неконституционности Фонда гарантирования вкладов: в НАБУ направили ходатайство об открытии дела на председателя КС Тупицкого

6 июля, 2020, 18:56

6 июля партия "Демократична Сокира" подала ходатайство об открытии дела на главу Конституциного суда Александра Тупицкого

Об этом сообщил соучредитель партии "Демократична Сокира" Антон Швец в Facebook.

Антон Швец подал ходатайство о досудебном расследовании в отношении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

В ходатайстве на имя председателя НАБУ Артема Сытника говорится, что председатель КСУ Тупицкий якобы получил деньги за решение суда, что истцом в НБУ может быть любой, а не лицо, чью деятельность Нацбанк регулирует.

Также в документе сказано, что основанием для расследования является решение судьи Тупицкого рассмотреть конституционность существования Фонда гарантирования вкладов.

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"Отмена Фонда Гарантирования приведет к параличу нашей банковской и финансовой системы", - прокомментировал свое заявление в НАБУ Антон Швец.

По его словам, подобное решение Конституционного суда позволит Игорю Коломойскому выдвинуть государству Украина иск более чем 90 млрд грн и полностью разрушит всю правовую конструкцию вокруг украинских банков.

"Подобное решение само по себе наносит колоссальный вред Украине. У нас есть основания полагать, что КСУ уничтожит Фонд Гарантирования, потому что судья Тупицкий с помощью союзных ему судей в КСУ сейчас просто пачками принимает решения против НБУ и эту жалобу Тупицкий открыл заново, хотя она была закрыла прошлым главой КСУ", - заявил Швец.

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