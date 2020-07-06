Данилов: Вторым языком в Украине должен быть английский

6 июля, 2020, 14:51

Секретарь СНБО Алексей Данилов завил, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский, а вторым языком, который будет изучаться с детского сада, должен быть английский

Об этом он заявил в интервью Украинской правде .

"Вопрос языка - это очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может - не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине - это должен быть только государственный украинский язык ", - сказал Данилов.

По его словам, в Украине должен быть второй язык.

"Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь", - отметил Данилов.

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