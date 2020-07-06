ЦИК запустила сервис для изменения избирательного адреса онлайн

Об этом сообщает пресс-служба министерства цифровой трансформации.

"До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн.Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя и подгрузить один из следующих документов:

справку ВПО

договор аренды жилья

документ о праве собственности на жилье

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу

документ, удостоверяющий пребывания в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу

документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.

Идентификация и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.

Указанная избирательный адрес будет определена как постоянная и не подлежит повторной изменению в течение следующих 6 месяцев.

Подать заявление можно по ссылке.

Отметим, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

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