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Espreso.tvОбществоБолее 160 человек: число жертв протестов в Эфиопии удвоилось

Более 160 человек: число жертв протестов в Эфиопии удвоилось


фото: reuters
В Эфиопии в ходе масштабных протестов погибли как минимум 166 человек

Из них 11 сотрудников службы безопасности, сообщает BBC .

По словам представителя полиции, только в одном из девяти регионов Эфиопии Оромия погибли 145 участников протестов и 11 правоохранителей. Еще 10 человек были убиты в столице Аддис-Абебе. Кроме этого, по данным властей, 167 человек были серьезно ранены во время беспорядков.

Как отметил комиссар полиции Оромия Джирма гэлами, в ходе столкновений были задержаны 1084 человека.

Напомним, беспорядки в Эфиопии вспыхнули после убийства 34-летнего местного популярного певца Хачалу Хундесса. Он в своих песнях поднимал тему борьбы и разочарование народа оромо во время антиправительственного протестного движения 2014-2018 годов. В понедельник, 29 июня, его застрелили неизвестные в столице Аддис-Абебе.

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