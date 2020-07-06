Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в июне упал на 87%, - "Украэрорух"

6 июля, 2020, 17:29

Количество выполненных в июне 2020 года полетов составляет 4 584 рейса, на 87,1% меньше по сравнению с июнем 2019 года

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух".

"Количество выполненных в июне 2020 года полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составляет 4 584 рейса - это на 87,1% меньше по сравнению с июнем 2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в июне было выполнено 1 403 внутренних рейса, что на 53,9% меньше по сравнению с июнем 2019 года, 1 650 международных рейсов (на 90% меньше того же месяца прошлого года) и 1 531 транзитный рейс (на 90,8% меньше , чем в июне 2019-го).

Также отмечается, что украинские авиакомпании выполнили в июне 1 778 рейсов, а иностранные - 2 806 рейсов.

Кроме того, по информации пресс-службы, в мае общее количество рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины, составило 3 237 рейсов, в апреле - 2 372 рейсаы.

В пресс-службе отметили, что постепенное оживление воздушного движения в Украине началось 5 июня 2020 года, с возобновлением внутренних пассажирских авиаперевозок и запуском международного авиасообщения с 15 июня.

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