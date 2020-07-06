Австралия впервые за 100 лет закроет границу между штатами из-за коронавируса

6 июля, 2020, 18:16

Австралия впервые за 100 лет закроет границу между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория - самыми густонаселенными в стране

Как сообщает Reuters, за последние несколько дней в столице Виктории Мельбурне резко увеличилось количество случаев коронавируса. За сутки там зафиксировали 127 случаев коронавируса COVID-19 - самый высокий показатель с начала пандемии (в целом по стране за сутки зафиксировали 140 случаев). Поэтому правительство вынуждено временно запретить передвижение между двумя штатами - впервые за 100 лет. Последний раз это произошло в 1919 году, во время пандемии "испанки".

Границуа должны закрыть в 23:59 вторника, 7 июля, на неопределенный срок. Территорию будут патрулировать военные.

Reuters пишет, что через границу штатов проходят 55 дорог, парки и реки. Некоторые предприятия работают по обе стороны границы, и некоторые работники и школьники ежедневно ее пересекают.

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"То, что происходит в Виктории, не происходило еще нигде в Австралии. Это новый виток пандемии, и поэтому он требует новой реакции", - заявила премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.

По данным университета Джона Хопкинса, в Австралии по состоянию на понедельник, 6 июля, 8 586 случаев коронавируса. Умерли 106 человек, выздоровели - 7 420.