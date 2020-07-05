Зеленский обещает сделать украинский флот "образцом мощности, современности и настоящей гордостью"

5 июля, 2020, 11:35

Подробности со ссылкой на официальный сайт главы государства рассказывает Еспресо.TV .

"Я счастлив быть в прекрасной и солнечной Одессе всегда, а особенно - сегодня, в этот праздничный для украинского военного флота день. Сегодня вся страна поздравляет с профессиональным праздником стражей морских рубежей нашей Родины. Смелых и несокрушимых людей, которые и днем, и ночью стоят на защите юга нашей страны. Тех, кто, цитируя марш ВМС, "станет грудью за Черное море, наше замечательный и волшебный Крым". Это - наши украинские военные моряки. Мы гордимся вами. Мы благодарим вас ", - сказал президент.

Глава государства поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Зеленский отметил, что роль украинского военного флота для обороноспособности нашего государства невозможно переоценить.

"Экипажи корабельно-катерного состава и морской авиации, подразделения морского направления - мы никому никогда не позволим разрушить систему Черноморской безопасности. И наша государственная цель - системно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы Военно-Морские силы Украины во многих смыслах этого слова пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем " , - подчеркнул президент.

По его словам, новому командующему Военно-Морских Сил контр-адмиралу Алексею Неижпапе поставлена задача обеспечивать боевую готовность военного флота и оснащение ВМС ракетным оружием - как фактор сдерживания.

Президент сообщил, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота, восстановление, модернизация и поступления нового вооружения и военной техники.

"Важнейший являются государственные испытания украинского ракетного комплекса" Нептун ". Его принятие на вооружение сделает нас еще сильнее игроком в акватории Черного и Азовского морей. Также в наших ближайших планах - получение катеров" Айленд "и" Марк VI "в пределах военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки ", - добавил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всем международным партнерам за постоянную поддержку Украины.

Напомним, сегодня, 5 июля 2020 года, отмечается День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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