Впервые люди с инвалидностью покорили самую высокую вершину Львовской области на украинской "жульетке"

5 июля, 2020, 09:32

Двое героев на тележке сошли на наивысшую точку Львовской области - гору Пикуй. Это было первым восхождением в горы на украинском аналогу "жульетки" - тележки, с помощью которой люди с инвалидностью преодолевают вершины

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV из Львова.

В субботу, 4 июля 2020 года, проект "On3Wheels - Фонд исполнения желаний", который помогает людям с инвалидностью путешествовать горами, начал четвертый сезон походов. В этом году в путешествие отправились около сотни путешественников. Среди желающих любоваться украинскими Карпатами - два человека с инвалидностью, которые передвигаются на колясках.

Впрочем году восхождение было особенным, поскольку специальную тележку для преодоления вершин по французскому образцу разработали во Львове.

"Волонтеры организуют инклюзивные походы в горы с помощью специальной тележки -" жульеткы ", - рассказал" Еспресо "инициатор проекта On3Wheels Александр Луцик. - В этом году произошло дебютное восхождение на украинском аналоге такой тележки. Украинскую "жульетку" изготовили во Львове из легкосплавных металлов, поэтому она значительно удобнее и легче ".

Поощряет ветеранов не бояться покорять вершины участник боевых действий, инициатор социального проекта Veterans Go Виктор Баранник. Мужчину всегда манили горы, поэтому после возвращения к мирной жизни решил обучать людей альпинизма и организовывать восхождение в горные вершины. Кроме этого, не забывал о своих собратьев, которые после войны получили непоправимые ранения.



"Когда я вернулся с фронта, решил заняться собственным делом. Альпинизм - это то, что я люблю и умею делать, - рассказал "Еспресо" Баранник. - Вместе с инициативной группой решили помогать раненым героям тоже покорять вершины. "Жульетка" несколько похожа на носилки, но в сидячем положении. Человек сидит в коляске и ей помогают волонтеры и собратья. Впереди запряженная человек, а сзади, как носилки, поднимают. Сбоку еще по двое ребят помогают, если очень сложный подъем. Гора Пикуй, которую мы выбрали на этот раз, не является технически сложной, маршрут не длинный и доступен всем, даже детям. На такие восхождения ветераны идут семьями ".



Покорить самую высокую вершину Львовщины решился ветеран ООС Алексей Скриба. До ранений на фронте мужчина увлекался походами в горы, в частности покорял Кавказские вершины. После полученных травм оказался на инвалидной коляске. Но не терял сил и энтузиазма, самостоятельно передвигался по городу. Сейчас бросил вызов и уже с помощью собратьев покорил гору Пикуй.

В этом году - это только первое путешествие горами. На этом волонтеры не останавливаются. Следующей планируют поездку на сплавы по горным рекам.

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