Военно-морские силы Украины принимают поздравления с профессиональным праздником

5 июля, 2020, 10:56

Сегодня, 5 июля 2020 года, отмечается День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

По этому случаю к ним обратился министр обороны Украины Андрей Таран, передает Еспресо.TV .

Текст его приветственного слова размещено на фейсбуке украинских ВМС

"Уважаемые военные моряки, ветераны

Военно-Морских Сил Украины!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Днем и ночью военные моряки выполняют сверхважные задачи по защите морских рубежей нашего государства, тренируются, учатся, несут боевое дежурство - все ради мира и спокойствия всех украинцев.

Агрессивные амбиции Российской Федерации является реальной угрозой на море и требуют соответствующего реагирования.

Готовность в любой момент защитить национальные интересы Украины, высокий профессионализм, отвага - именно те качества, которые наиболее характерны украинским военным морякам.

Руководством государства предпринимаются системные меры по приобретению оперативных и боевых возможностей всеми компонентами Военно-Морских Сил. Наращивание боевых возможностей украинского военного флота в полном соответствии со стандартами НАТО, обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, морской авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы, развитие новой системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях - это наши приоритетные задачи. Конечной целью является создание в Украине современных Военно-Морских Сил, способных адекватно ответить на любые вызовы и угрозы на морском направлении. Мы сделаем все возможное, чтобы наши амбициозные планы воплотить в жизнь, и в этом нам активно помогают наши стратегические партнеры - страны НАТО.

Спасибо всем военным морякам и ветеранам флота за верность морским традициям, упорный труд, патриотизм и героизм.

Желаю вам крепкого флотского здоровья, мужества и стойкости духа.

Слава Военно-Морским Силам Украины!

Слава Украине!"

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