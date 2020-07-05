Военно-морские силы Украины принимают поздравления с профессиональным праздником
По этому случаю к ним обратился министр обороны Украины Андрей Таран, передает Еспресо.TV .
Текст его приветственного слова размещено на фейсбуке украинских ВМС
"Уважаемые военные моряки, ветераны
Военно-Морских Сил Украины!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Днем и ночью военные моряки выполняют сверхважные задачи по защите морских рубежей нашего государства, тренируются, учатся, несут боевое дежурство - все ради мира и спокойствия всех украинцев.
Агрессивные амбиции Российской Федерации является реальной угрозой на море и требуют соответствующего реагирования.
Готовность в любой момент защитить национальные интересы Украины, высокий профессионализм, отвага - именно те качества, которые наиболее характерны украинским военным морякам.
Руководством государства предпринимаются системные меры по приобретению оперативных и боевых возможностей всеми компонентами Военно-Морских Сил. Наращивание боевых возможностей украинского военного флота в полном соответствии со стандартами НАТО, обеспечение современным корабельным составом с ракетным вооружением, морской авиацией, береговыми ракетными комплексами, средствами боевого обеспечения и радиоэлектронной борьбы, развитие новой системы базирования - как на Черном, так и на Азовском морях - это наши приоритетные задачи. Конечной целью является создание в Украине современных Военно-Морских Сил, способных адекватно ответить на любые вызовы и угрозы на морском направлении. Мы сделаем все возможное, чтобы наши амбициозные планы воплотить в жизнь, и в этом нам активно помогают наши стратегические партнеры - страны НАТО.
Спасибо всем военным морякам и ветеранам флота за верность морским традициям, упорный труд, патриотизм и героизм.
Желаю вам крепкого флотского здоровья, мужества и стойкости духа.
Слава Военно-Морским Силам Украины!
Слава Украине!"
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