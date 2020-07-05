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Espreso.tvОбществоВ ВМС появятся три дивизиона береговых ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском

В ВМС появятся три дивизиона береговых ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском


фото: 5.ua
Испытания отечественного берегового ракетного комплекса "Нептун" продолжались несколько месяцев и показали его эффективность

Об этом в интервью Радио Свобода заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, передает Еспресо.TV .

"Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить" Нептун "быстрее и грамотно их применять. По вопросу" когда ", думаю, в следующем году. А по количеству отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два - на Черном море, один - на Азовском ", - сообщил он.

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ЖК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки.

Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантных корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях, при активной огневой и радиоэлектронной противодействия.

Испытания завершены этим летом.

По словам генерального директора конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева, Вооруженные силы Украины могут принять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" до сентября.

Чемпионат ракетных комплексов может быть поставлено в ВСУ уже до конца 2021 года.

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