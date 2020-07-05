 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Польше одномоторный самолет упал на частный дом. ВИДЕО

В Польше одномоторный самолет упал на частный дом. ВИДЕО


фото: terazkrosno.pl
В польском городе Кросно одномоторный спортивный самолет упал на частный дом

Об этом сообщает Teraz Krosno.

Инцидент произошел в городе Кросно, в Подкарпатском воеводстве, 5 июля, около 8:00. Одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1 вскоре после взлета с местного аэродрома из-за проблем с мотором начал падать.

В самолете был один человек - 69-летний пилот, ему удалось катапультироваться. Самолет упал в частном секторе недалеко от аэропорта, задев фонарь, кровлю частного дома и запаркованный автомобиль.

Пилота забрала скорая. По предварительной информации, серьезных травм у него нет. Другие люди в результате инцидента не пострадали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

5 июля, 2020 воскресенье

4 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать