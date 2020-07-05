В Польше одномоторный самолет упал на частный дом. ВИДЕО
5 июля, 2020, 15:28
В польском городе Кросно одномоторный спортивный самолет упал на частный дом
Об этом сообщает Teraz Krosno.
Инцидент произошел в городе Кросно, в Подкарпатском воеводстве, 5 июля, около 8:00. Одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1 вскоре после взлета с местного аэродрома из-за проблем с мотором начал падать.
В самолете был один человек - 69-летний пилот, ему удалось катапультироваться. Самолет упал в частном секторе недалеко от аэропорта, задев фонарь, кровлю частного дома и запаркованный автомобиль.
Пилота забрала скорая. По предварительной информации, серьезных травм у него нет. Другие люди в результате инцидента не пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи