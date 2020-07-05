В Польше одномоторный самолет упал на частный дом. ВИДЕО

5 июля, 2020, 15:28

В польском городе Кросно одномоторный спортивный самолет упал на частный дом

Об этом сообщает Teraz Krosno.

Инцидент произошел в городе Кросно, в Подкарпатском воеводстве, 5 июля, около 8:00. Одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1 вскоре после взлета с местного аэродрома из-за проблем с мотором начал падать.

В самолете был один человек - 69-летний пилот, ему удалось катапультироваться. Самолет упал в частном секторе недалеко от аэропорта, задев фонарь, кровлю частного дома и запаркованный автомобиль.

Пилота забрала скорая. По предварительной информации, серьезных травм у него нет. Другие люди в результате инцидента не пострадали.

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