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Espreso.tvКриминалВ Киеве мужчина бросился с моста на железнодорожной станции

В Киеве мужчина бросился с моста на железнодорожной станции

На столичной железнодорожной станции "Вышгородская" погиб мужчина, бросившийся с моста

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве на железнодорожной станции "Вышгородская" мужчина бросился с моста, ведущего к станции.

Как рассказали Вартовым.Еспресо свидетели, мужчина постоял несколько секунд, глядя вниз, затем перелонился и упал с высоты примерно десяти метров. К сожалению, человек (на вид примерно 60-65 лет) получил травмы, несовместимые с жизнью, медики лишь констатировали смерть.

На месте трагедии работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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