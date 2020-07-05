В Чехии белорусы просят Земана повлиять на Лукашенко, а во Франции - наложить санкции

5 июля, 2020, 07:41

По всему миру продолжается серия непрерывных протестных акций представителей белорусской диаспоры, вызванных несправедливыми условиями проведения выборов президента Республики Беларусь

Последние крупные собрания имели место в Праге (Чехия) и Париже (Франция), рассказывает Еспресо.TV .

При этом белорусы Чехии передали письмо властям этой страны - президенту, председателям правительства и обеих палат парламента - Сената и Палаты депутатов.

В письме, которое было зачитано перед несколькими сотнями участников белорусской цепи солидарности и митинга протеста на Староместской площади Праги, рассказывается об обстоятельствах нынешней избирательной кампании в Беларуси, приводит подробности Радыё Свабода .

Авторы обращения говорят об исторически низком рейтинге доверия Лукашенко . Также в письме упоминается об арестах участников сбора подписей, административные и уголовные дела против активистов и о заключении конкурентов действующего президента на этих выборах.

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Инициатива написания письма и передачи его в органы власти Чешской Республики принадлежала белорусскому писателю Максу Щуру, который живет в Праге. Реализация инициативы состоялась при участии ФБ-сообщества BLRČR.

Письмо подписали около 150 человек (примерно половина участников акции).

Авторы письма призывают президента Чехии Милоша Земана использовать свое политическое влияние для того, чтобы Лукашенко осознал международные и экономические последствия "своего незаконного удержания власти любой ценой". По словам авторов, Лукашенко не должен думать, что нарушение закона и репрессии против собственного народа сойдут ему с рук, и его авторитарные методы управления не соответствуют XXI веку.

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Об этом же говорилось и на похожей акции в Париже, собранной тамошним оппозиционным белорусским общественным деятелем Алисой Сиракваш, которая 16 лет назад была вынуждена уехать из Беларуси по политическим соображениям.

"По моему мнению, надо наложить санкции на оффшорные счета, на интересы лукашенковской мафии, на дипломатические отношения. Но очень продуманно, чтобы это не касалось тех белорусов, которые сейчас выходят на улицы. Я не специалист по санкциям, но надеюсь, что европейские политики придумают, как это сделать.

Я за то, чтобы белорусская диаспора каждой страны привлекала европейских политиков к борьбе за свободу в Беларуси. Нам следует обращаться в министерства иностранных дел наших стран, а также в Европарламент. Потому что ситуация в Беларуси касается Европы напрямую. Они могут способствовать тому, чтобы у нас были свободные выборы и чтобы мы стали более независимыми от России ", - приводит слова Сиракваш портал Хартыя'97 .

Напомним, 9 августа в Беларуси должны состояться очередные президентские выборы, на которых раз в условиях недопущения своих соперников и паралича работы негосударственных медиа собирается "переизбраться" неизменный с 1994 года глава этого государства Александр Лукашенко.

Сейчас в Республике Беларусь насчитывается 17 политзаключенных и их перечень продолжает расти. Это претенденты на должность №1 в государстве, их близкие родственники, сотрудники избирательных штабов, блогеры и журналисты.

Двое из трех крупнейших Лукашенко конкурентов на этих выборах - банкира Виктор Бабарыко и харизматичного видеоблоггер Сергея Тихановського - также взят под стражу. Дело Тихановського пока подхватила его жена Светлана Тихановська .

Третий сильный оппонент Лукашенко, IT-разработчик Валерий Цепкало пока на свободе, но решением ЦИК его официально снято с выборов.

С начала избирательной кампании за решеткой также находятся оппозиционные лидеры Николай Статкевич и Павел Северинец.

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