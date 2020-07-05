Умер легендарный футболист "Динамо" Владимир Трошкин
5 июля, 2020, 18:23
На 73-м году жизни скончался обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы в составе киевского "Динамо" Владимир Трошкин
Об этом сообщает сборная Украины среди ветеранов в facebook.
Владимир Трошкин начинал карьеру в Енакиевском "Шахтере", после чего был сезон в составе киевского СКА. Затем защитник перешел в "Динамо".
За девять лет в киевском клубе Трошкин провел 273 матча и забил 27 голов. Он четыре раза стал чемпионом СССР, а в 1975 году выиграл с динамовцами Кубок кубков и Суперкубок Европы.
В составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы-1972 и бронзовым медалистом Олимпиады-1976.
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