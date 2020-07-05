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Espreso.tvСпортУмер легендарный футболист "Динамо" Владимир Трошкин

Умер легендарный футболист "Динамо" Владимир Трошкин


фото: dynamo.kiev.ua
На 73-м году жизни скончался обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы в составе киевского "Динамо" Владимир Трошкин

Об этом сообщает сборная Украины среди ветеранов в facebook.

Владимир Трошкин начинал карьеру в Енакиевском "Шахтере", после чего был сезон в составе киевского СКА. Затем защитник перешел в "Динамо".

За девять лет в киевском клубе Трошкин провел 273 матча и забил 27 голов. Он четыре раза стал чемпионом СССР, а в 1975 году выиграл с динамовцами Кубок кубков и Суперкубок Европы.

В составе сборной СССР стал вице-чемпионом Европы-1972 и бронзовым медалистом Олимпиады-1976.

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