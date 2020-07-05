Синоптик Наталья Диденко предупредила об ощутимом похолодании

5 июля, 2020, 18:47

8 июля температура в Киеве снизится до 19-20 градусов

Об этом синоптик Еспресо.TV сообщила в facebook.

"Антициклоны Xabl и Winfried пытаются поздороваться, но социальная дистанция не позволяет это сделать в полной мере - мешает атмосферный фронт. Значительная часть территории Украины завтра, 6 июля, будет находиться в антициклонической погоде - будет сухо и солнечно", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди, а в дневные часы, скорее после обеда или вечером осадки возможны в Черкасской, Сумской, Харьковской и в южных областях.

В понедельник ожидается максимально +30...+35 градусов, на юге, на востоке и в центральной части местами +35...+39 градусов. В западных областях Украины в течение дня предполагается +25...+30 градусов. В Киеве понедельник обещает быть сухим солнечным и жарким, +30...+32 градуса.

Во вторник, 7-го июля, в столице пройдут грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы. Однако в ночь на Ивана будет сухо и тепло.

Похолодание придет в Киев 8 июля, температура воздуха может упасть до +19...+20 градусов.

На Юге, Востоке и в Центре Украины сильная жара ослабеет в течение 9-10 июля.

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