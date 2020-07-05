Сутки на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
На рассвете в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Павлополя, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии противник активизировался в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта оккупанты два раза обстреляли наши оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по нашим позициям у Новотроицкого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" агрессор применил минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольный.
Удерживая позиции и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие каждый раз действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи