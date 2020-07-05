Сутки на фронте: оккупанты 5 раз нарушили режим тишины

5 июля, 2020, 18:05

5 июля на Донбассе российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов украинских позиции

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

На рассвете в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Павлополя, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии противник активизировался в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта оккупанты два раза обстреляли наши оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по нашим позициям у Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" агрессор применил минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольный.

Удерживая позиции и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие каждый раз действовали решительно и жестко ответили враждебным подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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