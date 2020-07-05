Соединенные Штаты взяты в осаду "крайне левым фашизмом", - Трамп

5 июля, 2020, 08:45

Президент США Дональд Трамп считает, что его стране грозит "крайне левый фашизм"

Об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки, устроенных в субботу, 4 июля 2020 года, возле Национального мемориала Гора Рашмор, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Guardian .

"Наша нация становится свидетелем жестокой кампании, направленной на то, чтобы уничтожить нашу историю, осквернить наших героев, стереть наши ценности и перевоспитать наших детей", - сказал Трамп.

"Разъяренные банды пытаются свергнуть статуи наших учредителей, испортить наши святые памятники и начать волну насильственных преступлений в наших городах", - добавил он.

При этом Трамп отметил, что не допустит, чтобы что-то случилось с гигантскими памятниками Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну, чьи лица высечены в скалах Рашмор.

"Этот памятник никогда не будет осквернен. Эти герои (их скульптуры - ред.) никогда не будут изуродованы. Их наследие никогда не будет уничтожено. Их достижения никогда не забудутся. И гора Рашмор навсегда будет стоять как вечная дань нашим предкам и нашей свободе ", - добавил американский президент.

При этом, как он отметил, в настоящее время в США "выгоняют людей с работы, порочат инакомыслящих и требуют полного подчинения от тех, кто не согласен".

"Это и есть определение тоталитаризма, и оно абсолютно чуждо нашей культуре и нашим ценностям. Ему совершенно нет места в США", - сказал Трамп.

Подобное явление он описал как "крайне левый фашизм".

"В наших школах, наших ньюзрумах, даже в корпоративных залах заседаний присутствует новый крайне левый фашизм, который требует абсолютной верности. Если ты не разговариваешь этой языком, не выполняешь этих ритуалов, не читаешь этих мантр и не соблюдаешь этих заповедей, то тебя будет подвергнуто цензуре , изгнанию, занесено в черный список и наказано ", - пояснил Трамп.

"С нами этого не случится. Не заблуждайтесь, это левая культурная революция призвана свергнуть американскую революцию", - подчеркнул президент соединенных Штатов.

Когда президент заявил, что он разворачивает федеральные правоохранительные органы для охраны памятников и ареста и привлечения к уголовной ответственности тех, кто их разоряет, присутствующие стали стоя аплодировать Трампу и выкрикивать "США! США!", На что он ответил: "Они хотят заставить замолчать нас, но мы не будем молчать ".

К тому, что некоторые люди становятся на колени в знак протеста против расовой несправедливости, Трамп сказал:

"Мы стоим в полный рост, мы стоим гордо и становимся на колени только перед всемогущим Богом".

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