С Ермаком вместо Богдана: Зеленский через год снова искупался в Одессе в море

5 июля, 2020, 20:23

Об этом сообщает "Думская" .

Во время рабочего визита в Одессу президент Владимир Зеленский воспользовался возможностью и искупался сначала в бассейне одного из самых дорогих отелей города, а затем и на пляже Ланжерон.

Видео, на котором Зеленский в шортах и очках для плавания вместе с охранниками идет к морю, очевидцы обнародовали в YouTube.

Зеленский традиционно остановился в гостиничном комплексе "Немо" на берегу моря. Издание отмечает, что президентский люкс площадью 80 кв. м метров с джакузи и панорамным видом на море здесь стоит от 20 тыс. грн в сутки.

Напомним, 13 июля 2019 Владимир Зеленский с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом в Одессе "проинспектировал" температуру воды в Черном море.

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