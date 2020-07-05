С Ермаком вместо Богдана: Зеленский через год снова искупался в Одессе в море
5 июля, 2020, 20:23
В сеть попало видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский купается в Одессе в море с главой ОП Андреем Ермаком
Об этом сообщает "Думская" .
Во время рабочего визита в Одессу президент Владимир Зеленский воспользовался возможностью и искупался сначала в бассейне одного из самых дорогих отелей города, а затем и на пляже Ланжерон.
Видео, на котором Зеленский в шортах и очках для плавания вместе с охранниками идет к морю, очевидцы обнародовали в YouTube.
Зеленский традиционно остановился в гостиничном комплексе "Немо" на берегу моря. Издание отмечает, что президентский люкс площадью 80 кв. м метров с джакузи и панорамным видом на море здесь стоит от 20 тыс. грн в сутки.
- Напомним, 13 июля 2019 Владимир Зеленский с тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом в Одессе "проинспектировал" температуру воды в Черном море.
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