"Реал" победил "Атлетик" и оторвался от "Барселоны" в чемпионате Испании
5 июля, 2020, 17:01
В 34-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Атлетик" и увеличил отрыв от "Барселоны" до 7 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Бильбао "Реал" вышел вперед на 73-й минуте, когда Серхио Рамос реализовал пенальти. В итоге гол капитана мадридцев оказался победным.
"Реал" выиграл у "Атлетика" 1:0, набрал 77 очков и укрепил лидерство. Ближайшего преследователя - "Барселону" - команда Зинедина Зидана опережает на 7 пунктов. Каталонцы имеют матч в запасе.
Чемпионат Испании
34-й тур
5 июля
"Атлетик" - "Реал" 0:1
Гол: Рамос, 73 (пен.)
- Напомним, 3 июля стало известно, что "Барселона" хочет назначить на пост главного тренера Хави.
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