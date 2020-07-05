"Реал" победил "Атлетик" и оторвался от "Барселоны" в чемпионате Испании

5 июля, 2020, 17:01

В 34-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Атлетик" и увеличил отрыв от "Барселоны" до 7 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Бильбао "Реал" вышел вперед на 73-й минуте, когда Серхио Рамос реализовал пенальти. В итоге гол капитана мадридцев оказался победным.

"Реал" выиграл у "Атлетика" 1:0, набрал 77 очков и укрепил лидерство. Ближайшего преследователя - "Барселону" - команда Зинедина Зидана опережает на 7 пунктов. Каталонцы имеют матч в запасе.

Чемпионат Испании

34-й тур

5 июля

"Атлетик" - "Реал" 0:1

Гол: Рамос, 73 (пен.)

Напомним, 3 июля стало известно, что "Барселона" хочет назначить на пост главного тренера Хави.

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