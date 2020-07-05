"Люди и корабли". Черкассы залила половина месячной нормы дождей

5 июля, 2020, 13:43

В Черкассах, Смеле, Чигирине и Золотоноше вечером в субботу, 4 июля 2020 года, имели место мощные грозы

Самая сложная ситуация была в Черкассах, где наблюдалась сильный ливень и всего за 40 мин зарегистрировано 31,4 мм или 41% месячной нормы осадков, передает Еспресо.TV со ссылкой на исчерпывающее .

Ливень сопровождался шквальным ветром 17 м / с и градом, средний диаметр которого в районе Черкасского аэропорта составил 5 мм.

В Золотоноше за короткий промежуток времени выпало 13 мм дождя и отмечен град 7 мм.

"Грозы, шквалы, град и ливень изрядно охладили воздуха. К началу дождя в Черкассах отмечено 32 градуса, а после стихии в 21 часов только 19,5", - отмечается в сообщении.

При том, что ливень длилась 15 минут, затопило Юго-Западный район, Казбет, улице Героев Днепра, Гагарина и Университетская, Тараскова, автомобильное круг у самолета по Смелянский.

Как отметили Черкасс, нужно не только асфальтировать дороги и стелить плитку в городе, но и думать перед этим о ливневую канализацию и отвода дождевой воды.

Ситуацию прокомментировал представитель общественного совета при КП "Черкассыэлектротранс" Валерий Мироненко.

"Уже который год подряд Черкассам достаточно трудно противостоять естественным атмосферным явлениям в виде мощных ливней. И уже который год мы все с Вами становимся свидетелями как город замирает в невозможности проехать через основные магистральные улицы.

На этот раз атмосферный фронт был очень мощной силы, который в течение дня сформировался в пределах Кременчугского водохранилища и города Кропивнцький, и который в итоге все же зацепил и город Черкассы. Мощный ливень в сопровождении града, который в некоторых районах города имел размер спелой черешни, нанес хлопот водителями, кто как мог спасали своих железных коней под кронами деревьев, накрывали полотенцами или скорее пытались убрать машину с улицы.

Из-за мощного ливня, который длился около 15 минут, выпало огромное количество осадков, что повлекло значительные подтопления в уже давно привычных для жителей Черкасс местах. "Поплыли" речной вокзал и часть таможни вместе с отремонтированными улицами, улица Смелянская в районе центрального стадиона и озера Рица, в районе самолета образовалось уже давно позабытое озеро. Напротив пятой поликлиники подтопило, ну и неожиданно для меня затопило участок улицы Смелянская, которая сейчас находится в стадии капитального ремонта. Как мне удалось лично обнаружить, канализационные решетки почти на всем участке где ведутся строительные работы, были не готовы к такому дождя, были забиты строительным мусором и песком.

Ну, и напоследок, что удалось зафиксировать то это участок Одесская - Грушевского, которая тоже привычно превратилась в реку. Вывод. Конечно нужно учитывать, что такого мощного ливня наш город не видел уже довольно давно, и рельеф города и имеющиеся сети отнюдь не могли противостоять стихии. Но хочу отметить, что все работы, которые проводились последние 5-7 лет заменимые и модернизации сточных сетей, дают свой результат. Вода хоть и медленно, но сходит на глазах. Это было видно и в районе Самолета и пятой поликлиники. И озеро Рица заполнено до верхи не разлилось через автоматическую систему откачки. Ну, и Одесская - я думаю за ночь вода сойдет.Отдельное внимание надо уделить улице Сумгаитской и исправить при завершении реконструкции все замечания ", - приводит слова Мироненко портал ПроЧерк .

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