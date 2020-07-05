После конституционного "обнуления" путинская Россия откажется от имитации любых выборов, - оппозиционер Яковенко

5 июля, 2020, 21:21

Тот способ принятия принципиально важных для РФ решений, который мы увидели во время фальсификации результатов референдума по поводу "обнуления" сроков президентского правления Владимира Путина, как и сам способ организации и проведения этого действа, показывает, что дальше будет происходить в России

Об этом известный российский публичный интеллектуал, журналист и в прошлом оппозиционный депутат Госдумы Игорь Яковенко заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 4 июля 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"Путин все же очень сильно теряет поддержку. Если мы вернемся к этому "обнулению", то по данным опросов, та главная поправка - поправка о вечном правления Путина, поправка об "обнулении", так называемая поправка имени Терешковой, которая была скрыта среди 208 других поправок - она пользуется поддержкой, по данным опроса "Левада", около 24% населения", - отметил он.

Официально же, напомним, "за" якобы высказались 72,92% избирателей.

"Что касается начальства, руководителей регионов, здесь тоже большая беда. Пандемия и то, как Путин заперся в бункере и практически не реагировал на происходящее со страной, свалив это все на региональных чиновников, это тоже сказалось. И те 35 губернаторов, которые сказали "нет" параду, "не проведем парад", главнокомандующий говорит "проведем парад", командующий сухопутными войсками говорит: "24 июня будет парад", а 35 губернаторов сказали: "Нет, никакого парада мы проводить не будем", ну, не так грубо, конечно, они сказали: "Мы его перенесем на другое время и т.д.", это свидетельствует о том, что вертикаль (президентская, - ред.) отваливается, она рассыпается и поэтому в этом проблема", - добавил Яковенко.

Согласно оценке оппозиционера, в результате этого "голосования" у Путина "отвалилась та часть легитимности, которая связана с доверием населения".

"Все же понимают, что это совершенно комедийная история. Даже те, кто подвергся изнасилованию, все равно они сам факт изнасилования зафиксировали. Поэтому большого доверия со стороны населения, какой-то легитимности больше нет. У Путина осталась легитимность, связанная со страхом, безусловно, прежде всего со страхом чиновников. Вторая часть легитимности - это послушание силовиков. Это очень важная история. И третья часть легитимности - она хранится у Трампа, она хранится, в какой-то степени, у Макрона", - пояснил Яковенко.

"Внутри страны будет завинчивание гаек. Понятно, что никаких выборов больше в России не будет. Это уже, по-моему, ясно абсолютно всем. Нам показали, что представляет собой Россия будущего, вот эта "великолепная Россия будущего" без выборов, с очень резким ростом уровня лжи и насилия, и в перспективе - изоляции", - подытожил Яковенко.

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