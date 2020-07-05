На Западе Украины остаются подтопленными 7 населенных пунктов

5 июля, 2020, 10:06

Силами ГСЧС продолжаются активные работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий дождевого паводка в Карпатском регионе

Об этом со ссылкой на пресс служба ДСНС рассказывает Еспресо.TV .

Так, по состоянию на 5 июля:

Остаются подтопленными:

7 (было 349) населенных пунктов (Черновицкая (5), Львовская (1) и Тернопольская (1) области);

5 (было 14 тыс. 456) зданий в Тернопольской области; 19 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (11), Тернопольская (5) и Львовская (3) области);

74 (было 22 тыс. 182) приусадебные участки (Тернопольская (25), Черновицкая (45), Ивано-Франковская (2) и Львовская (2) области).

Разрушены:

202,5 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области)

95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.

Повреждено:

549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.

Силами ДСНС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтоплены участки дорог 2 тыс. 565 человек.

В течение суток 4 июля:

откачан откачан 7 тыс. 490 м куб. воды (с начала работ - около 354 тыс. м куб.)

расчищено расчищено 520 м автодорог (с начала работ - 16,359 км), 1,317 км русел рек (с начала работ - 8,964 км)

доставлены для населения 4 тыс. 500 л питьевой воды местным жителям (с начала работ - около 42 т).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 377 человек и 117 единиц техники, из них от ДСНС 268 чололовик личного и 85 единиц техники (из них 1 вертолет).

Оказание помощи людям продолжается.