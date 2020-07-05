На проспекте Бандеры в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием

5 июля, 2020, 19:21

В столице, на проспекте Бандеры, в результате столкновения с другим авто перевернулся Citroen

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с опрокидыванием. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, не разминулись два автомобиля, Volkswagen Passat и Citroen C4, в результате чего "француз" оказался на крыше.

По предварительным данным, Citroen C4 двигался по Оболонскому проспекту и поворачивал налево в направлении проспекта Бандеры, при этом не пропустив Volkswagen Passat, который двигался навстречу в направлении Оболони.

От удара в правый бок Citroen перевернулся несколько раз и оказался на крыше. В результате ДТП никто серьезно не пострадал, ведь люди в Citroen воспользовались ремнями безопасности. Помощь им была оказана на месте. В результате ДТП есть осложнения в движении.

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