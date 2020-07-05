На проспекте Бандеры в Киеве произошло ДТП с опрокидыванием
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве на проспекте Бандеры произошло ДТП с опрокидыванием. Как удалось узнать Вартовым.Еспресо, не разминулись два автомобиля, Volkswagen Passat и Citroen C4, в результате чего "француз" оказался на крыше.
По предварительным данным, Citroen C4 двигался по Оболонскому проспекту и поворачивал налево в направлении проспекта Бандеры, при этом не пропустив Volkswagen Passat, который двигался навстречу в направлении Оболони.
От удара в правый бок Citroen перевернулся несколько раз и оказался на крыше. В результате ДТП никто серьезно не пострадал, ведь люди в Citroen воспользовались ремнями безопасности. Помощь им была оказана на месте. В результате ДТП есть осложнения в движении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи