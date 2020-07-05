Дуда хочет на уровне конституции Польши запретить усыновление детей однополыми парами
Об этом заявил президент Республики Польша, кандидат на переизбрание Дуда, передает Еспресо.TV со ссылкой на Dziennik.pl .
"Я подпишу соответствующий документ в понедельник (6 июля 2020 - ред.) вместе с проектом президентской поправки к конституции", - пообещал Дуда.
По его словам, ребенок в Польше подлежит правовой защите, который уже определяется обязательными положениями конституции, но эти нормы, по словам главы польского государства, нуждаются в доработке. Особенно, когда родители лишены родительских полномочий.
Дуда убежден, что его инициатива будет поддержана всеми фракциями Сейма - как властью, так и оппозицией, и утверждения соответствующих изменений в Конституцию прекратит обсуждение вопроса целесообразности или нецелесообразности усыновления детей представителями ЛГБТ-сообщества.
"Если это будет прямо написано в конституции, то эмоции утихнут. Будет понятно, что это недопустимо и не нужно будет обсуждать: разрешено или не разрешено. Конституция Польши четко это определит и навсегда прекратит политические споры по этому вопросу", - сказал он.
Перед этим, напомним, Дуда назвал политическую ЛГБТ-идеологию "еще более разрушительной для человека идеологией", чем коммунизм . Вместе с тем он добавил, что уважает всех людей.
- 28 июня 2020 Дуда выиграл первый тур выборов президент. Ему отдали свои голоса 43,5% избирателей.
- Ближайший соперник Дуди, миьский председатель Варшавы Рафал Тшасковський набрал 30,5%.
- Второй тур состоится в следующее воскресенье, 12 июля.
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