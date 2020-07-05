Буславец не хочет ассоциироваться с Тэтчер из-за реформы угольной отрасли

5 июля, 2020, 17:25

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что не хочет ассоциироваться с бывшей британским премьером Маргарет Тэтчер из-за реформы угольной отрасли

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По ее словам, британская модель реформирования угольной отрасли и радикальные решения британского премьера Маргарет Тэтчер вряд ли можно применить в нынешних условиях в Украине.

"Я, наверное, не хотела бы ассоциироваться с Маргарет Тэтчер, но она действительно сделала очень смелые шаги. И хочу сказать, что если бы наше государство сегодня могло и имело бы такой финансовый ресурс, который в свою очередь, использовала Маргарет Тэтчер при реформировании, в том числе и закрытии убыточных шахт, мы, пожалуй, могли бы быстрее решить этот вопрос", - сказала Буславец.

Напомним, в начале 1980-х годов британское консервативное правительство Маргарет Тэтчер приняло решение реформировать убыточную угольную промышленность страны. Отрасль, которая была тогда государственной собственностью, могла стать самоокупаемой лишь при условии закрытия убыточных шахт и увольнении шахтеров. После объявления о закрытии 20 шахт в Великобритании состоялась одна из крупнейших в истории страны забастовок. Правительство Маргарет Тэтчер не пошло на уступки влиятельным профсоюзам, заявив, что не собирается вечно субсидировать убыточную угольную отрасль.

Правительство Тэтчер провело через парламент закон, которым признало нелегальными забастовки, начинающиеся без голосования за них большинства членов профсоюза. Но протесты не прекратились. Тогда власти отказали шахтерам в зарплате и других выплатах на время акций. В столкновениях протестующих с полицией погибли 10 человек. Но в итоге, правительству Тэтчер удалось закрыть убыточные шахты и провести успешную программу рыночных преобразований.

Напомним, 1 июля Ольга Буславец заявила, что бюджет не имеет задолженности по заработной плате перед работниками угольных предприятий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb