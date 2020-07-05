4 июля на фронте: в ответ на 10 обстрелов и 1 раненого украинцы уничтожили троих и ранили еще троих россиян
Об этом говорится в сводке о положении в зоне Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 5 июля, передает Еспресо.TV .
Оккупанты применяли при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.
"Украинская воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия", - отмечается в сообщении.
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Режим "Тишина" нарушался российско-террористическими силами вблизи 7 населенных пунктов:
Новотошковское - из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометов, а также автоматических станковых гранатометов;
Орехово и Крымского - из минометов различных калибров, которые давно должны быть удалены от линии боевого соприкосновения;
Катериновки - агрессор также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Павлополя и Гнутово - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
Пищевика - на этом участке фронта противник открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов стрелкового и снайперского оружия.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.
"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 04 июля украинские защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков", - отмечает командование ООС.
- Напомним, с начала года в зоне ООС в результате российских обстрелов погибли 11 мирных жителей , которые были гражданами Укарини.
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