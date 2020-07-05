4 июля на фронте: в ответ на 10 обстрелов и 1 раненого украинцы уничтожили троих и ранили еще троих россиян

5 июля, 2020, 07:20

4 июля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 5 июля, передает Еспресо.TV .

Оккупанты применяли при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

"Украинская воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Марк Войджер: за изоляционизм Трампа и кризис в США Киеву следует быть начеку, особенно на юге Украины

Режим "Тишина" нарушался российско-террористическими силами вблизи 7 населенных пунктов:

Новотошковское - из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометов, а также автоматических станковых гранатометов;

Орехово и Крымского - из минометов различных калибров, которые давно должны быть удалены от линии боевого соприкосновения;

Катериновки - агрессор также активно использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Павлополя и Гнутово - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

Пищевика - на этом участке фронта противник открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов стрелкового и снайперского оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 04 июля украинские защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков", - отмечает командование ООС.

Напомним, с начала года в зоне ООС в результате российских обстрелов погибли 11 мирных жителей , которые были гражданами Укарини.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb