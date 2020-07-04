Зеленский отреагировал на требование России предоставить особый статус Донбассу до 6 июля
Об этом Зеленский заявил 4 июля во время визита в Южный, Одесской области, сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы - независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", - сказал президент на брифинге, отвечая на вопрос о том , соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации в Украину представить закон об особом статусе Донбасса до 6 июля.
Кроме этого Зеленский отметил, что пока не готов полноценно комментировать встречу советников лидеров государств Нормандского формата 3 июля в Берлине.
"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше нечего пока комментировать. У нас будет совещание, с господином Ермаком, мы сегодня только прилетели в Одессу и еще подробно не обсуждали с ним этот вопрос", - добавил Зеленский.
- Напомним, 17 июня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что "украинская делегация представила первый законопроект "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи