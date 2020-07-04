Зеленский о гривне: "Я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать"

4 июля, 2020, 14:45

Об этом он заявил в субботу, 4 июля 2020 года, в городе Южный Одесской области, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рычаги для сдерживания курса гривни всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая", - отметил глава государства.

"Мы можем с вами об этом говорить, о моем личном отношении: должны ли мы сдерживать, не должны... или мы все-таки в рыночных условиях...", - добавил он.

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