Законом о вступлении из ОРДЛО без ВНО Украины признала аттестаты "ДНР" - "ЛНР", - Гриневич

4 июля, 2020, 14:55

Принятием закона о вступлении абитуриентов с оккупированных территорий в украинские вузы без ВНО Украины фактически признает свидетельства о среднем образовании, которые террористические организации "ДНР/ЛНР" выдают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом 3 июля 2020 года бывшая руководительница Министерства образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"По моему мнению, он (закон, - ред.) будет иметь определенные негативные эффекты. Этот законопроект исключает понятие о том, что выпускники, которые получали среднее образование в ОРДЛО, должны сдавать нашу государственную итоговую аттестацию и получать здесь украинское свидетельство о среднем образовании... Что это значит? это выглядит так, что мы теперь будем признавать среднее образование, полученное на оккупированных территориях", - сказала она.

По словам Гриневич, закон является "дискриминационным" относительно других абитуриентов.

"Второе, если полностью убираются конкурсные условия, по крайней мере собеседование, то как они (абитуриенты с оккупированных территорий, - ред.) должны доказать, что они могут получать высшее образование?" - отметила также Гриневич.

Кроме того, по мнению экс-министра, закон ударит по вузам, которые переехали с оккупированных территорий на подконтрольные и "обескровит" их.

"И третье слабое место этого закона. Мы думаем, что мы таким образом расширяем возможности выпускникам. Но не учитываем одной вещи. Что высшие учебные заведения, которые были открыты, (образовательные, - ред.) Центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" обеспечивались государственным заказом. Эти вузы были в Донецкой и Луганской областях, а также ближе к восточной части и Крыму, в Херсонской, Николаевской и др. Почему это важно? Потому что в результате различных событий российско-украинской войны у нас пошел отток жителей из разных городов, таких как Мариуполь, где есть хороший университет, из других городов Донецкой и Луганской областей. Там есть высшие учебные заведения, преподаватели и студенты, имевшие большое мужество переехать с оккупированных территорий в Украину, хотя все оборудование осталось в вузах на захваченной территории", - напомнила Лилия Гриневич.

"И вот эти вузы имели преимущественное право для поступления абитуриентов с оккупированных территорий. Таким образом, у них были абитуриенты, студенты. А в результате вот такого изменения мы еще и получим обескровливания системы высшего образования на востоке. Потому что теперь эти поступающие (из ОРДЛО и Крыма, - ред.) не имеют никаких экзаменов, а могут на основании документов об образовании, которые не признаются ни в одной стране, приезжать и вступать в любое высшее учебное заведение", - подытожила Гриневич.

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Напомним, Княжицкий объяснил, что не так с законом о поступающих ОРДЛО.

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